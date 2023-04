Kosovo: vicepremier Bislimi, rinvio elezioni nel nord non sarebbe una buona scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinviare le elezioni amministrative del 23 aprile in Kosovo nei quattro comuni del nord a maggioranza serba non sarebbe una buona decisione. Lo ha detto il vicepremier kosovaro e capo negoziatore nei colloqui con la Serbia, Besnik Bislimi, in un’intervista rilasciata all’emittente radiotelevisiva “Voice of America”. Secondo il funzionario del Kosovo, posticipare le elezioni sarebbe nell’interesse esclusivo di coloro che ritengono che il nord debba essere trasformato in una zona finalizzata alla gestione della crisi. Bislimi ha affermato che chi vuole il rinvio del voto è principalmente il presidente serbo, Aleksandar Vucic, “che chiede anche concessioni per la partecipazione alle elezioni”. “Vucic ha violato in più occasioni l'accordo base del 27 febbraio, ma anche l'allegato di attuazione del 18 marzo, in quanto le sue dichiarazioni mostrano chiaramente che non è interessato a costruire relazioni di buon vicinato con il Kosovo, ma intende ancora interferire negli affari interni e impedire la normalizzazione delle relazioni", ha sottolineato il vicepremier kosovaro.(Alt)