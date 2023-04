Kosovo: accordo per nuovo finanziamento dell'Fmi da 260 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ottenere fondi pari a 260 milioni di euro. Lo ha annunciato il premier kosovaro, Albin Kurti, su Twitter. “Una quota iniziale di 80 milioni di euro per la costruzione di capacità di energia rinnovabile e solare, con la possibilità di altri 80 milioni di euro in aggiunta. Altri 100 milioni di euro saranno disponibili sotto forma di sostegno al bilancio”, ha scritto Kurti. (Alt)