Serbia: ministro Esteri Dacic cercherà di impedire ammissione Kosovo a Consiglio d'Europa

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, "cercherà di fermare la procedura per l'ammissione del Kosovo" alla sessione odierna del Consiglio d'Europa, che si tiene in occasione del 20mo anniversario dell'adesione della Serbia. Lo ha dichiarato il suo dicastero all'agenzia di stampa "Beta". Il capo della diplomazia serba aveva in precedenza escluso di essere oggi a Strasburgo se domani verrà avviata la procedura per l'ammissione del Kosovo al Consiglio d'Europa. "È un'umiliazione per noi e un messaggio che il Kosovo può fare quello che vuole. Se sarà così, non andrò certamente a Strasburgo. Nel Consiglio d'Europa non è mai stato ammesso nulla che non sia uno Stato", aveva detto ieri il capo della diplomazia serba. Per l'ammissione di un Paese al Consiglio d'Europa è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti. (Seb)