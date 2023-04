Albania-Croazia: incontro ministri Esteri, approfondire la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri albanese Olta Xhacka ha accolto a Tirana l’omologo croato Gordan Grlic Ramdan. Come riferito dalla stessa Xhacka su Twitter, i due hanno avuto “un’ottima conversazione che approfondisce la nostra cooperazione in tutte le aree”. “Abbiamo discusso gli sviluppi regionali e su come lavorare insieme per migliorare la sicurezza e la stabilità”, ha aggiunto la ministra che ha ringraziato “la Croazia per il sostegno al Kosovo e per l’incessante appoggio al percorso di integrazione dell’Albania e dei Balcani occidentali”. (Alt)