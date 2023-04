Kosovo: prosegue raccolta firme in comuni serbi del Nord per ritiro forze polizia speciali di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la raccolta di firme sulla petizione che chiede il ritiro delle forze di polizia speciali di Pristina dal nord del Kosovo nei quattro comuni a maggioranza serba di Mitrovica Nord, Zubin Potok, Leposavic e Zvecan. In tutte e quattro le località anche oggi sono stati allestiti dei tavoli dove i cittadini possono firmare l'istanza, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. La raccolta delle firme è iniziata il 12 aprile, il giorno dopo il ferimento di Milan Jovanovic. Jovanovic era stato ferito alla spalla da un membro della polizia speciale del Kosovo che aveva sparato contro la sua auto durante un posto di blocco. Pochi giorni fa il governo serbo ha adottato il pacchetto di misure concordato giovedì 13 aprile a Raska nell'incontro tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e i rappresentanti serbi del Kosovo. Come annunciato dal governo di Belgrado, il pacchetto di misure per proteggere i diritti della popolazione serba e di altre popolazioni non albanesi e gli interessi statali e nazionali vitali nel territorio comprende cinque punti. Una delle cinque conclusioni è la richiesta del ritiro delle forze di polizia speciali di Pristina dal nord. (Seb)