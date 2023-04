Kosovo: processo a ex presidente Thaci, in aula il secondo testimone dell’accusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue oggi con una nuova seduta il processo all’Aia all’ex presidente kosovaro Hashim Thaci. Insieme a lui sono imputati, presso la corte per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), gli ex presidenti del Parlamento Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, nonché l'ex deputato Rexhep Selim. La difesa dell'ex presidente Thaci ha iniziato a interrogare il secondo testimone dell'accusa, ma l'udienza si svolge in forma privata. Il secondo testimone della Procura specializzata (Spo) si presenta per il terzo giorno consecutivo davanti al tribunale, dopo che la sua testimonianza è iniziata lunedì ed è proseguita martedì. Nella giornata di ieri la testimonianza è stata ascoltata in forma chiusa al pubblico, mentre lunedì parte del procedimento si è svolto in seduta pubblica. Davanti alla giuria dell'Aia il testimone si è presentato come esponente della Lega democratica del Kosovo (Ldk), e ha affermato di essere entrato a far parte successivamente dell'Uck. Dopo oltre due anni di detenzione, il 3 aprile è iniziato il processo contro gli ex vertici dell'Uck. Thaci, Veseli, Krasniqi e Selimi si sono dichiarati non colpevoli per tutti i capi d'accusa.(Alt)