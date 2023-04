Kosovo: accordo su liberalizzazione visti non si applica a cittadini con passaporto serbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo si applica solo ai documenti rilasciati dalle autorità di Pristina. Ciò significa che i residenti del Kosovo che hanno un passaporto serbo, rilasciato dall'Ufficio di coordinamento di Belgrado, devono comunque ottenere i visti per viaggiare nei Paesi dell'Unione europea. Per viaggiare nei Paesi che non riconoscono ancora l'indipendenza del Kosovo, è richiesto un visto rilasciato da Belgrado, e per quelli che invece lo hanno riconosciuto, da Pristina, Skopje o Tirana. Lo ha confermato a "N1" il gabinetto del membro del Parlamento europeo Thijs Reuten. (Seb)