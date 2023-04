Ue: Commissione avvia procedura infrazione contro Italia su lavoratori stagionali stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a più Paesi, tra cui l'Italia, per non aver recepito in modo pienamente conforme tutte le disposizioni della Direttiva sui lavoratori stagionali, che mira a garantire regole eque e trasparenti per l'ammissione dei lavoratori stagionali di Paesi terzi nell'Ue e a garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose, pari diritti e una sufficiente protezione dallo sfruttamento. Secondo l'esecutivo Ue, gli Stati membri interessati hanno recepito e/o attuato in modo non corretto alcuni obblighi previsti dalla direttiva. Gli Stati membri destinatari hanno ora due mesi di tempo per rispondere agli argomenti sollevati dalla Commissione che, in assenza di una risposta soddisfacente, può decidere di inviare loro un parere motivato. (Beb)