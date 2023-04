Brasile: delitto Marielle Franco, tribunale concede alla famiglia accesso agli atti processuali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marielle Franco, consigliera comunale a Rio de Janeiro per il Partito socialismo è libertà (Psol) è stata uccisa a marzo 2018 in un agguato mentre era in auto con l'autista, vittima anche lui dei sicari, Anderson Gomes. I due presunti esecutori materiali del delitto, Ronnie Lessa ed Elcio de Queiroz, sono stati arrestati e sono in attesa di giudizio. Tuttavia nessun progresso si registra in merito alle indagini per risalire ai mandanti dell'omicidio. (Brb)