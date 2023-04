Sudan: Lega araba esorta il cessate il fuoco in vista dell’Eid al Fitr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha esortato i leader delle Forze di supporto rapido (Rsf) e delle Forze armate sudanesi (Saf) ad annunciare un cessate il fuoco in occasione dei tre giorni dell’Eid al Fitr, la festa della fine del mese sacro del Ramadan. Lo ha riferito il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, in un videomessaggio. "Esorto le parti sudanesi in nome dell'islam, dei valori arabi e dell'umanità ad annunciare un cessate il fuoco durante la festa dell'Eid per far fronte alle necessità di tipo umanitario”, ha affermato il segretario della Lega araba, lanciando un appello alle parti coinvolte negli scontri per consentire alle persone di accedere alle scorte di cibo e all'assistenza medica alla fine del mese sacro del Ramadan. Secondo i dati raccolti dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e da fonti diplomatiche, negli scontri sono morte finora non meno di 270 persone e 2.600 feriti. Fra questi si contano anche il capo della missione umanitaria Ue in Sudan Wim Fransen, ferito negli scontri, e l'ambasciatore dell'Ue Aidan O'Hara, aggredito e derubato in casa sua a Khartum.(Res)