Usa: Covid, via libera a seconda dose booster per anziani e immunodepressi

- I Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) hanno approvato la somministrazione di una seconda dose booster di vaccino contro il Covid-19 per gli anziani di età superiore a 65 anni e le persone immunodepresse. La decisione segue quella analoga annunciata ieri dall’Agenzia federale per l’alimentazione e il farmaco (Fda), e rende da subito disponibile la seconda dose booster per tutti i cittadini che ne hanno diritto. In aggiunta, il provvedimento consentirà alle autorità federali di ritirare dal mercato le formule originali preparate dalle aziende Pfizer e Moderna, sostituendole con un vaccino bivalente e rimuovendo quindi la necessità di fare un primo ciclo di due dosi. (Was)