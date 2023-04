Portogallo-Germania: Scholz e Costa guardano con favore all'ingresso di Lufthansa in Tap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il primo ministro portoghese, Antonio Costa, guardano con favore a un possibile ingresso del gruppo Lufthansa in Tap, la compagnia di bandiera lusitana. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, riassumendo quanto dichiarato dai due capi di governo durante la conferenza stampa al termine del loro incontro di oggi a Lisbona. In particolare, Scholz ha affermato di avere “l'impressione che qualcosa stia bene insieme” tra Lufthansa e Tap. Per Costa, in vista di un ingresso in Tap del gruppo facente capo alla compagnia di bandiera tedesca, è necessario che le due aziende “completino a vicenda” e vi siano opportunità di sviluppo per il traffico aereo in Portogallo. “Naturalmente Lufthansa è la benvenuta”, ha sottolineato il capo del governo di Lisbona, aggiungendo che il gruppo dell'airone non è l'unico candidato all'acquisizione di Tap. Vi è, infatti, concorrenza, ha evidenziato Costa, secondo cui si devono attendere le offerte e nel processo è necessaria trasparenza. Il governo portoghese intende privatizzare completamente o in parte la compagnia di bandiera lusitana. Al momento, oltre Lufthansa, ha espresso interesse Air-France Klm. A marzo scorso, l'amministratore delegato del gruppo tedesco, Carsten Spohr, aveva dichiarato che Tap era un candidato interessante per l'acquisizione insieme a Ita Airways “in un'ottica di consolidamento” del settore del trasporto aereo. Prima, tuttavia, Lufthansa deve completare i negoziati con il governo italiano per l'acquisizione di una partecipazione nel successore di Alitalia. La scadenza delle trattative è prevista per il 24 aprile. (Geb)