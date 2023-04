Usa: "Politico", viceministra Esteri lituana Neliupsiene nominata ambasciatrice Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri lituana ed ex ambasciatrice presso l'Unione europea Jovita Neliupšienė sarà il prossimo ambasciatore dell'Ue negli Stati Uniti. Lo rivela "Politico", citando come fonte una nota interna comunicata agli ambasciatori Ue a Bruxelles dall'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione, Josep Borrell, e consultata dalla redazione. La nomina di Neliupsiene, che avrebbe vinto l'incarico contro importanti contendenti del calibro dell'ex segretario generale della Commissione europea Martin Selmayr, giunge mentre la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spinge per rafforzare la relazione con Washington, mantenendo come focus la situazione in Ucraina e la politica della sicurezza. Attualmente responsabile degli Affari Ue, Neliupsiene è stata determinante nel sostenere la causa di Kiev a Bruxelles e nelle capitali di tutta Europa. La nota raccoglie un'ampia lista di incarichi diplomatici a livello internazionale. (Beb)