Imprese: Saipem, nel primo trimestre 2023 investimenti da 77 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti tecnici effettuati da Saipem nel corso del primo trimestre del 2023, ammontano a 77 milioni di euro (37 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022). Per l’Asset Based Services si registrano 65 milioni di euro, per l’Energy Carriers 2 milioni di euro e per il Drilling Offshore 10 milioni di euro. Inoltre, Saipem registra una posizione finanziaria netta pre-Ifrs 16 al 31 marzo 2023 è positiva per 45 milioni di euro. La posizione finanziaria netta comprensiva della lease liability IFRS 16, pari a 330 milioni di euro, è negativa per 285 milioni di euro. Il debito lordo al 31 marzo 2023 ante effetti lease liability IFRS 16 ammonta a 2.563 milioni di euro, la liquidità a 2.608 milioni di euro, di cui cassa disponibile per 1.449 milioni di euro. (Com)