Imprese: Saipem, nel primo trimestre 2023 nuovi ordini per 2,69 miliardi

- Nel corso del primo trimestre del 2023, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 2.695 milioni di euro (2.283 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022). Il portafoglio ordini al 31 marzo 2023 ammonta a 24.130 milioni di euro (11.027 milioni di euro nell’Asset Based Services, 11.514 milioni di euro nell’Energy Carriers e 1.589 milioni di euro nel Drilling Offshore), di cui 7.719 milioni di euro da realizzarsi nel 2023. Il portafoglio ordini comprensivo di società non consolidate al 31 marzo 2023 ammonta a 24.513 milioni di euro. (Com)