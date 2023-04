Droga: da Meloni e Giorgetti apprezzamento per maxi sequestro a Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, esprimono apprezzamento per il maxi sequestro di cocaina avvenuto oggi a Venezia. "Siamo orgogliosi - si legge in una nota - di questa operazione della Guardia di finanza che a distanza di pochi giorni ha eseguito un altro sequestro importante di droga: dopo i 2.000 chilogrammi del canale di Sicilia, oggi a Venezia sono stati sequestrati altri 850 chilogrammi di cocaina. Un successo per le donne e gli uomini della Guardia di finanza ai quali vanno i nostri complimenti e la dimostrazione che il governo sulla lotta alla droga fa sul serio e continuerà sulla strada della tolleranza zero". (Com)