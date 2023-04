Covid: Colosimo (Fd'I), grazie a Guardia dì Finanza per sequestro beni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio ringraziare la Guardia di Finanza per aver sequestrato beni per 14 milioni di euro, cioè quanto mancante per le famose mascherine sparite della Regione Lazio. Lo scrive su Facebook il deputato di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo. "Posso dire alla mia coscienza, ancora prima che al mio ruolo, ed al mio elettorato che le mie interrogazioni ed il mio esposto hanno portato al raggiungimento di questo obiettivo. Ho passato mesi a giustificarmi di questa battaglia, mesi in cui alcuni hanno smesso di parlarmi, ma che importa se oggi quel danno alla comunità regionale verrà risanato? Ho iniziato a far politica da bambina perché volevo cambiare il mondo magari non lo farò ma certamente fin qui il mondo non ha cambiato me che sono rimasta una testarda idealista", conclude Colosimo.(Com)