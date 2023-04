Sudan-Egitto: atterrato a Khartum l'aereo con a bordo i militari egiziani fermati dalle Rsf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, in un discorso tenuto a margine di un incontro con il Consiglio supremo delle forze armate (Scaf) ieri, ha fatto sapere che i militari egiziani catturati in Sudan si trovano nel Paese nell'ambito di un protocollo d'intesa con l'esercito sudanese teso a condurre attività di addestramento congiunto, pertanto non è vero che le forze egiziane sono nel Paese africano “per sostenere una parte contro un'altra". Il ministero degli Esteri dell'Egitto, da parte sua, ha fatto sapere che segue "con grande preoccupazione gli sviluppi della situazione in Sudan a seguito degli scontri in corso". Un comunicato stampa "invita tutte le parti sudanesi a esercitare la massima moderazione al fine di proteggere le vite e le capacità del popolo sudanese di sostenere gli interessi supremi della Patria". EgyptAir, la compagnia di bandiera egiziana, ha annunciato da parte sua la sospensione a tempo indeterminato dei suoi voli da e per l'aeroporto di Khartoum, a partire dal 19 aprile. (Res)