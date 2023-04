Diritti: Varchi (Fd'I), su maternità surrogata da Schlein schiaffo a decenni lotta per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Schlein uno schiaffo a decenni di lotta per le donne. Dichiarandosi a favore dell'utero in affitto strizza l'occhio a pratiche disumane basate sulla mercificazione del corpo della donna. Noi continuiamo a ritenere inaccettabile un simile mercimonio e ci batteremo affinché in Italia sia punibile ovunque venga commesso. Il corpo delle donne non può essere messo in vendita". Lo afferma, in una nota, Carolina Varchi, relatrice di Fratelli d'Italia alla proposta di legge contro la maternità surrogata in discussione in commissione Giustizia alla Camera. (Com)