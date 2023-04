Ue: Commissione invia parere motivato a Italia per infrazione contratti a termine nel settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia per non aver recepito correttamente nell'ordinamento nazionale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a dotarsi di misure per prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. "La legge italiana non previene e sanziona sufficientemente l'uso abusivo di contratti a tempo determinato successivi per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico", si legge nelle motivazioni della Commissione. Tra le categorie citate, quelle di insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole pubbliche, personale sanitario, lavoratori del settore dell'istruzione superiore, della musica e della danza, personale dell'opera lirica, personale degli enti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alcuni di questi lavoratori godono inoltre di condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, il che costituisce una discriminazione ed è contrario al diritto dell'Ue, spiega ancora l'esecutivo Ue. La Commissione ha avviato la procedura d'infrazione inviando una lettera di messa in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da un'ulteriore lettera di messa in mora nel dicembre 2020. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni in merito alle proprie norme nazionali, la Commissione ritiene che queste non siano soddisfacenti e sta ora procedendo con un parere motivato. L'Italia ha due mesi di tempo per colmare le lacune individuate dalla Commissione che, in caso contrario, potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. (Beb)