Ue: Commissione avvia procedura infrazione contro Italia su recepimento norme antiriciclaggio

- La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d'infrazione inviando lettere di messa in mora all'Italia, Portogallo e Lettonia per il non corretto recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio. "Questi Stati membri hanno notificato un recepimento completo della direttiva. Tuttavia, la Commissione ha individuato diversi casi di recepimento non corretto (non conformità) della direttiva nel diritto nazionale, che riguardano, tra l'altro, aspetti fondamentali come: l'obbligo di registrazione, licenza o regolamentazione dei prestatori di servizi (Italia e Lettonia), l'obbligo di istituire un registro dei pagamenti e dei conti bancari (Lettonia) e di garantire all'Unità di informazione finanziaria un accesso adeguato alle informazioni antiriciclaggio (Portogallo)", si legge nella motivazione dell'esecutivo Ue. "Le norme antiriciclaggio sono fondamentali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le lacune legislative che si verificano in uno Stato membro hanno un impatto su tutta l'Ue. Per questo motivo le norme dell'Ue devono essere attuate e supervisionate in modo efficiente per combattere il crimine e proteggere il nostro sistema finanziario", spiega ancora la Commissione europea. Italia, Lettonia e Portogallo hanno due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie. In caso contrario, la Commissione potrebbe decidere di deferire questi casi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. (Beb)