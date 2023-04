Ue: Commissione avvia procedura infrazione contro Italia per accessibilità servizi ai disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora per non aver recepito integralmente le norme dell'Ue sull'accessibilità di prodotti e servizi per le persone con disabilità. L'Atto europeo sull'accessibilità richiede che prodotti e servizi chiave come telefoni, computer, e-book, servizi bancari e comunicazioni elettroniche siano accessibili alle persone con disabilità. Le imprese e i servizi sono chiamati a garantire la conformità a una serie di requisiti comuni di accessibilità dell'Ue entro il 2025. Il 20 luglio 2022, la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri per non aver comunicato le misure di pieno recepimento della direttiva. Secondo l'esecutivo Ue l'Italia, assieme a Danimarca e Estonia non ha recepito integralmente l'Atto europeo sull'accessibilità nel proprio ordinamento nazionale entro la scadenza del 28 giugno 2022. I tre Stati membri hanno ora due mesi di tempo per adottare le misure necessarie a colmare le carenze individuate dalla Commissione che, in assenza di una risposta soddisfacente, potrebbe decidere di inviare loro un parere motivato. (Beb)