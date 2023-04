Afghanistan: Onu, 1 e 2 maggio previsto incontro internazionale in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, organizzerà un incontro internazionale sull’Afghanistan l’1 e il due maggio nella capitale del Qatar, Doha, per “fare chiarezza sulle aspettative” in merito a un serie di questioni. Lo ha dichiarato alla stampa il portavoce di Guterres, Stéphane Dujarric, annunciando la partecipazione di “inviati speciali per l’Afghanistan di vari Paesi”. Lo scopo dell'incontro è "rinvigorire l'impegno internazionale attorno a obiettivi comuni verso un percorso sostenibile riguardo alla situazione in Afghanistan", ha aggiunto il portavoce. "Come ha affermato il segretario generale, è prioritario portare avanti un approccio basato sul pragmatismo e sui principi", ha indicato Dujarric, auspicando che tali discussioni a porte chiuse possano favorire la creazione "di un consenso più unito sulle sfide future". Da parte sua, l’amministratore del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, Achim Steiner, ha fatto sapere che l’Onu sarebbe pronta ad assumere la “straziante” decisione di lasciare l’Afghanistan nel mese di maggio, se non riusciranno a convincere i talebani a consentire alle donne locali di lavorare per l’organizzazione.(Was)