Rifiuti: Carpano (Azione), termovalorizzatore è fondamentale

- Fare il termovalorizzatore è fondamentale per la pulizia della città, per inquinare di meno e per ridurre la Tari. Così il consigliere Francesco Carpano di Azione in Campidoglio. "Non avere un impianto proprio dove portare l'indifferenziato ha obbligato Roma a dipendere da impianti terzi che quando si bloccano portano alla crisi del sistema di raccolta di Ama, con conseguenze nefaste per la città. Non avere il coraggio di farlo vuol dire non avere a cuore Roma, è molto semplice - aggiunge - Non esiste conflitto tra differenziata e termovalorizzatore, basta guardare le altre città che hanno l'impianto: Milano ha 20 punti percentuali in più di differenziata di Roma, ha un impianto da 500mila tonnellate sul suo territorio e una Tari minore. È del tutto ipocrita bruciare in Olanda per non dover bruciare a Roma, una parte di indifferenziato non differenziabile ci sarà sempre", conclude. (Com)