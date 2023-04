Sanità: Gelmini (Azione), liste d’attesa inaccettabili, regioni accelerino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre le liste d’attesa e cercare di recuperare i ritardi accumulati durante la pandemia, “come governo Draghi avevamo aumentato il fondo sanitario nazionale di due miliardi di euro. Di questi, 500 mila euro furono destinati alle Regioni ma ad oggi circa 165 milioni non sono stati ancora spesi”. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. “Le Regioni – ha proseguito – accelerino sull’utilizzo di queste risorse per affrontare le inaccettabili liste d’attesa che condannano ogni giorno gli italiani a esami e screening oncologici in ritardo e avere tutte le carte in regola per poter chiedere al governo ulteriori finanziamenti necessari per una sanità pubblica meno in affanno, più puntuale e di qualità”. (Rin)