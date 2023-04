Paesi Bassi: inaugurata ufficialmente ambasciata a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi è divenuta pienamente operativa l'ambasciata olandese in Moldova. Tale sviluppo che rientra nella politica di rafforzamento diplomatico dei Paesi Bassi nell'Europa orientale, come spiegato dal ministero degli Esteri olandese, ripreso dall'emittente "Nos". Fino ad ora, i Paesi Bassi avevano solo un ufficio dell'ambasciata nella capitale moldava Chisinau, che dipendeva dall'ambasciata in Romania. I Paesi Bassi e altre nazioni dell'Ue vogliono impedire alla Russia di "attirare la Moldova nella sua sfera di influenza in modo non democratico", secondo quanto affermato dal ministro degli Esteri Wopke Hoekstra, presente all'inaugurazione della sede diplomatica. (Beb)