Rifiuti: Conte, oggi no alleanze, ma se ci sono presupposti possibile percorso comune

- "Oggi questo è un presidio per impedire la realizzazione del progetto dell'inceneritore da 600 mila tonnellate, non è che oggi stiamo costruendo un'alleanza". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in occasione della manifestazione contro l'inceneritore, a Roma. "Ovviamente più ci si ritrova su battaglie comuni, più si creano i presupposti per un percorso con condivisione di obiettivi. Ma non è che le alleanze si decidono a tavolino una volta per tutte. Questa prospettiva non ci porterebbe da nessuna parte. Gli elettori non vogliono questo, vogliono risultati concreti. E se condividiamo risultati concreti e se c'è condivisione si può creare un percorso, in prospettiva", ha concluso Conte. (Rer)