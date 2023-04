Usa: Florida vieta lezioni su identità di genere in tutte le scuole dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida ha vietato a tutte le scuole dello Stato, di tenere lezioni sull’identità di genere, dalla scuola materna fino alla fine del liceo. Il dipartimento dell’Educazione dello Stato ha votato a favore di una nuova regola, in base alla quale le scuole “non potranno tenere volontariamente lezioni di orientamento sessuale o sull’identità di genere”, a meno che queste non siano esplicitamente previste dagli standard accademici in vigore in Florida, o non siano parte di corsi specifici. Gli insegnanti che non rispetteranno la norma potranno avere la propria licenza sospesa o revocata. (Was)