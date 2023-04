Rifiuti: Conte, non facciamo compromessi, il Pd chiarisca sua posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi combattiamo delle battaglie. Non possiamo accettare compromessi per tenere unite le opposizioni, e poi qui è il Pd che deve chiarire". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in occasione della manifestazione contro l'inceneritore, a Roma. "Il Pd - ha aggiunto - ha tantissima stampa amica, giornali addolorati, perché noi stiamo continuando a combattere. A tutti questi giornalisti affranti vorrei dire che questa è una battaglia con cui il movimento è nato, prima che arrivassi io, è nel Dna del Movimento. È la sesta volta che presentiamo un Odg del genere, ma ve ne siete accorti che c'è stato anche un decreto di Draghi che non abbiamo votato? Allora è il Pd che a un certo punto, dopo il Conte 2 ha cambiato posizione in modo illogico, incomprensibile. Non contestate a noi la coerenza delle nostre battaglie", ha concluso Conte. (Rer)