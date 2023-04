Rifiuti: Conte, spero recupereremo anche Schlein su tema inceneritore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è Schlein? Spero che potremmo recuperarla, non diffidiamo. Non voglio far polemiche personali né di partito. Certo è che le battaglie si combattono o non si combattono". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in occasione della manifestazione contro l'inceneritore, a Roma. "E certo - ha aggiunto - non si possono combattere battaglie dopo che obiettivi come questi, per cui ci si dichiara contrari, vengono realizzati. Vanno combattuti adesso, perché una volta realizzato un progetto del genere così impattante, con tecnologia che nasce obsoleta, poi non si può dire che non è quello il futuro. Il futuro si sta costruendo oggi in modo sbagliato", ha concluso Conte. (Rer)