Medio Oriente: “Axios”, Blinken ha esortato il Niger a normalizzare i rapporti con Israele

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha esortato le autorità del Niger a prendere provvedimenti per normalizzare le relazioni del Paese con Israele. Fonti anonime hanno confermato al portale di informazione “Axios” che, durante la sua recente visita a Niamey, il capo della diplomazia statunitense ha discusso i rapporti tra Niger e Israele in occasione del suo bilaterale con il presidente Mohamed Bazoum. Blinken ha visitato il Paese a metà marzo, e due settimane dopo avrebbe telefonato all’omologo israeliano, Eli Cohen, aggiornandolo sull’esito del suo colloquio con Bazoum, a cui ha partecipato anche il ministro degli Esteri nigerino, Hassoumi Massaoudou. Secondo le fonti, Cohen avrebbe proposto di invitare il Niger a partecipare alla prossima edizione del Forum di Negev, alla quale saranno presenti rappresentanti di Stati Uniti, Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco ed Egitto. Alcuni funzionari israeliani rimasti anonimi hanno riferito al portale che le autorità nigerine avrebbero dato la propria disponibilità a prendere provvedimenti per normalizzare i rapporti con Israele, e anche per ristabilire eventualmente le relazioni diplomatiche bilaterali. (Was)