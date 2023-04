Germania: ministro Trasporti Wissing, Ultima generazione non vuole dialogare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, Volker Wissing, ha accusato gli attivisti per il clima di Ultima generazione di mancanza di disponibilità al dialogo. “Questo gruppo non ha mai cercato un dialogo con me”, ha affermato l'esponente del governo federale nel corso di un'intervista che ha rilasciato al sito web “The Pioneer.de”. Wissing ha aggiunto: “Tuttavia, dovremmo trattarci con reciproco rispetto e considerare che anche l'altra parte potrebbe aver ragione”. A sua volta, Ultima generazione ha comunicato di aver ripetutamente tentato di contattare l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp), “almeno tre volte, anche al telefono”, senza ottenere “alcun riscontro”.Durante l'intervista con “The Pioneer.de”, Wissing ha affermato che il Programma immediato per la protezione del clima, contenuto nell'accordo su cui si fonda l'esecutivo federale formato da Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Fdp, dovrebbe essere presentato in consiglio dei ministri all'inizio di maggio. “Tutti i settori, compresi i trasporti, devono dare il loro contributo”, ha aggiunto l'esponente dei liberaldemocratici. Il ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco ha quindi sottolineato che, con il collega dell'Economia e Protezione del clima Robert Habeck dei Verdi, ha elaborato “tutta una serie di proposte incluse nella bozza” del documento. (segue) (Geb)