Germania: ministro Trasporti Wissing, Ultima generazione non vuole dialogare (2)

- Wissing ha, infine, dichiarato che il Programma immediato per la protezione del clima non è stato ancora presentato perché non è stato compiuto “alcun progresso nella modifica della legge” in materia. Nella giornata di ieri, Ultima generazione ha annunciato che paralizzerà il traffico a Berlino con il maggior numero possibile di blocchi stradali a tempo indeterminato a partire da oggi. L'obiettivo è protestare contro la politica in materia di clima del governo federale. Il 23 aprile, gli attivisti si riuniranno presso la Porta di Brandeburgo e, nella giornata successiva, daranno il via alla “chiusura” della città. Intanto, le proteste sono iniziate, con membri di Ultima generazione che ostacolano il traffico nei quartieri di Mitte e Kreuzberg sfilando in corteo o sedendosi sulle carreggiate. Secondo quanto annunciato dal gruppo, le azioni di disturbo avrebbero dovuto avere come obiettivo primario il distretto governativo. (Geb)