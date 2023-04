Pnrr: Conte, bene che Schlein condivida appello tavolo, progetto di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fatto che Elly Schlein abbia accolto l'appello del tavolo su Pnrr, "questo mi fa piacere, lo avevo auspicato anch'io, è un tavolo a chi dobbiamo sederci tutti, perché non è il progetto del governo. Il Pnrr è il progetto della comunità nazionale. Una comunità sofferente che rialza la testa e vuole abbracciare un futuro di giustizia ambientale, di giustizia sociale e abbiamo la possibilità di correre. Crescita economica coniugata allo sviluppo sociale. È questa l'occasione che ci offre il Pnrr". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione contro l'inceneritore, a Roma. "È per questo che dico - ha aggiunto - che non esiste maggioranza o opposizione. Su questo siamo disponibili, fa piacere che altre forze di opposizione stiano convergendo su questa posizione, perché dobbiamo lavorare tutti insieme per questo obiettivo comune, nell'interesse non solo della nostra generazione ma anche di quelle che verranno", ha concluso Conte. (Rer)