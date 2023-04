Ucraina: Casa Bianca su visita Putin a Kherson, Mosca consapevole di quanto invasione stia andando male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente visita del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, nella regione di Kherson e nella repubblica popolare di Luhansk “dimostra che il Cremlino è consapevole di quanto le cose stiano andando male”, nel quadro della guerra in Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Sa bene che le sue truppe non riescono ad avanzare e a portare avanti questa invasione: noi rimarremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha detto. (Was)