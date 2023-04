Rifiuti: Trabucco (CG), da Raggi proposte evanescenti e poco chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Quali sarebbero i metodi alternativi per lo smaltimento dei rifiuti suggeriti dalla consigliera Raggi? Mi sembra proprio che i riferimenti siano poco chiari e le proposte evanescenti, come peraltro sono state le strategie che durante la sua consiliatura da sindaca non è stata in grado di adottare. Così in una nota Giorgio Trabucco, capogruppo della Lista Civica Gualtieri. "Perché da sindaca nulla ha fatto per dotare Roma degli impianti necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti? Al contrario, dal primo giorno di insediamento abbiamo messo in campo da subito azioni concrete per risolvere il problema. Roma, grazie al lavoro del sindaco Gualtieri e dell'assessora Alfonsi, ha finalmente una progettualità concreta e i mezzi per uscire fuori dall'emergenza rifiuti", conclude. (Com)