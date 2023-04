Imprese: Zoppas (Ice) su export, continua trend positivo trainato da farmaceuti, medicinali e botanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export italiano nel mese di febbraio 2023 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso “ha fatto registrare un incremento del 10,8 per cento, mentre più lieve è l'aumento delle esportazioni (+0,4 per cento) rispetto al mese precedente. Dati incoraggianti che rimarcano la tendenza di segno positivo che i prodotti italiani all'estero stanno facendo registrare, dimostrandosi sempre più attrattivi per i mercati oltreconfine”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, commentando i dati Istat sul commercio con l'estero e prezzi all'import aggiornati a febbraio 2023 su scala mondiale. “Capofila di questa crescita generalizzata – ha proseguito – sono gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici con un +51,3 per cento, macchinari e apparecchi n.c.a. con +12,7 per cento, prodotti alimentari, bevande e tabacco con +12,4 per cento, coke e prodotti petroliferi raffinati +29,0 per cento". (segue) (Rin)