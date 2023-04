Imprese: Zoppas (Ice) su export, continua trend positivo trainato da farmaceuti, medicinali e botanici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se analizziamo la crescita dell'export su base geografica – ha continuato il presidente dell'Ice Zoppas –emerge con forza la sua concentrazione: le vendite verso la Cina fanno un balzo del +131,3 per cento grazie anche alla riapertura post covid e quelle verso gli Stati Uniti del +18,2 per cento, componendo i due terzi dell'incremento tendenziale complessivo. Sia per l'Asia che per le Americhe ha inciso positivamente la riduzione del costo dei trasporti in aggiunta calo del prezzo dell'energia (-7,3 per cento), seppur non ancora ai livelli pre pandemia e crisi ucraina. Aumenti consistenti anche verso la Turchia (+26,2 per cento). Più moderata la crescita dell'export verso i Paesi Ue con un incremento del 5,5 per cento. In forte riduzione le vendite verso la Russia (-36,9 per cento), ancora in calo le vendite verso il Giappone (-7,5 per cento). In forte contrazione invece le vendite in Russia (80,0 per cento); diminuiscono anche gli acquisti da Cina (-14,5 per cento) e Stati Uniti (-9,6 per cento)”. “Per contro – ha aggiunto –, gli acquisti dagli altri principali paesi partner extra Ue27 aumentano: gli incrementi tendenziali più ampi riguardano paesi Opec (+42,7 per cento) e Regno Unito (+34 per cento). Lo scenario rimane ancora incerto a causa della fluttuazione del valore delle materie prime che può portare ad un impoverimento dei margini operativi delle aziende e di un quadro internazionale che resta ancora molto delicato. Dati positivi che ci incoraggiano a proseguire su questa strada. Continueremo a lavorare per l'internazionalizzazione delle nostre aziende e delle Pmi, forti di quel know how italiano che rappresenta una delle leve strategiche del nostro Made in Italy". (Rin)