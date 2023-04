Germania-Sudan: Scholz, nostro dovere aiutare connazionali ed altri cittadini a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Sudan è pericolosa sia per i residenti locali che per gli altri cittadini, per questo la Germania ha il dovere di aiutare i suoi connazionali come gli altri cittadini presenti nel Paese. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando da Lisbona, dove si trova in visita ufficiale. “Ci sentiamo in dovere di pensare alla possibilità di partire e di aiutare a smuovere la situazione. Se facciamo qualcosa, non lo faremo solo per noi stessi", ha detto il cancelliere parlando in conferenza stampa congiunta con il premier portoghese Antonio Costa. (Geb)