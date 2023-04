Imprese: Maire Tecnimont, assemblea azionisti approva bilancio 2022 e dividendo, Bernini confermato Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea ordinaria degli azionisti di Maire Tecnimont riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza di Fabrizio Di Amato, prendendo atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 nonché del bilancio di sostenibilità del gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2022, inclusivo della Dichiarazione di carattere non finanziario, ha approvato: il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 38.940.115,46; la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi 40.737.860,74 euro a valere per l’importo di 1.797.745,28 euro sulla “Riserva utili portati a nuovo” e per l’importo di 38.940.115,46 euro sull’utile di esercizio 2022. Inoltre, l’assemblea degli azionisti di Maire - riferisce una nota - in sede ordinaria, ha confermato Alessandro Bernini nella carica di consigliere di amministrazione non indipendente della società. Alessandro Bernini resterà in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. La medesima Assemblea ha altresì confermato il compenso da riconoscere a Alessandro Bernini per la carica di Amministratore pari a 45.000,00 euro annui lordi, così come già determinato dall’assemblea ordinaria degli azionisti dell’8 aprile 2022 con riferimento a ciascun amministratore. Alla data odierna, il consigliere di amministrazione, Alessandro Bernini, risulta detenere 209.140 azioni della Società. L’assemblea ordinaria, inoltre, ha approvato: la politica in materia di remunerazione 2023; la “Seconda sezione” della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti; l’adozione di un piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025 del gruppo Maire Tecnimont” riservato all’Amministratore delegato e direttore generale di Maire, nonché a selezionati dirigenti apicali di società del gruppo Maire Tecnimont, conferendo al Consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il comitato per la Remunerazione e, per competenza, il collegio sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato; l’adozione di un piano di azionariato diffuso denominato “Piano di azionariato diffuso 2023-2025 del gruppo Maire Tecnimont” destinato alla generalità dei dipendenti di società del gruppo Maire Tecnimont, conferendo al Consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il comitato per la Remunerazione e, per competenza, il collegio sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Azionariato diffuso di cui sopra dalla stessa approvato. (segue) (Com)