Imprese: Maire Tecnimont, assemblea azionisti approva bilancio 2022 e dividendo, Bernini confermato Ad (2)

- L’assemblea ordinaria ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, secondo le modalità proposte nella relazione del Consiglio di amministrazione. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata concessa fino a un ammontare massimo di 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 3,04 per cento delle azioni attualmente in circolazione. La durata dell’autorizzazione agli acquisti approvata è pari a 18 mesi, mentre l’autorizzazione alla disposizione è stata autorizzata senza limiti temporali. Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni verrà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto e fermo restando che il suddetto corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10 per cento e superiore nel massimo del 10 per cento al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto. Alla data del presente comunicato la società detiene 109.297 azioni proprie. Infine, l’assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato, su proposta motivata del collegio sindacale, la proposta di modifica dei termini economici dell’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers Spa, per il periodo 2016-2024, con riferimento agli esercizi 2022-2024 inclusi, secondo i termini indicati all’interno della Relazione illustrativa a tal fine messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge. Si comunica inoltre che l’assemblea straordinaria degli azionisti di Maire, riunitasi in data odierna, ha altresì approvato le proposte di modifica degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Durata), 10 (Intervento e voto in assemblea), 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (Convocazione e riunioni del Consiglio di amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del collegio sindacale), dello Statuto sociale della società. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna al termine dell’assemblea degli azionisti, dopo aver preso atto della conferma da parte di quest’ultima di Alessandro Bernini nella carica di consigliere di amministrazione non indipendente, ha confermato lo stesso nella carica di Amministratore delegato di Maire. (segue) (Com)