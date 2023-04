Imprese: Maire Tecnimont, assemblea azionisti approva bilancio 2022 e dividendo, Bernini confermato Ad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’odierno Consiglio di amministrazione ha quindi confermato ad Alessandro Bernini le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo. Si ricorda che, dal 15 maggio 2022, Alessandro Bernini ricopre altresì la carica di direttore generale della società. La società comunica, inoltre, che: lo stacco della cedola n. 8, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 24 aprile 2023, con pagamento a partire dal 26 aprile 2023; il dividendo pari a euro 0,124 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola n. 8, per un ammontare complessivo di euro 40.737.860,74, è rinveniente dalla destinazione dell’utile netto dell’esercizio 2022 di 38.940.115,46 euro e per 1.797.745,28 euro dalla “Riserva utili portati a nuovo” di importo complessivo pari a 13.635.878,84 euro, integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formatisi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario, al termine della giornata contabile del 25 aprile 2023. (Com)