Germania: premier del Meclemburgo-Pomerania anteriore contro terminale Gnl di Ruegen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Meclemburgo-Pomerania anteriore, Manuela Schwesig, ha ribadito la propria contrarietà al terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl) che il governo federale intende costruire al largo dell'isola di Ruegen. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) si è espressa alla vigilia della visita che il cancelliere Olaf Scholz, accompagnato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck, effettuerà domani a Ruegen per colloqui sulla localizzazione dell'infrastruttura. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, Schwesig ha escluso che verrà assunta una decisione durante l'incontro. La prima ministra del Meclemburgo-Pomerania anteriore si aspetta, invece, che Scholz e Habeck spieghino perché è necessario un secondo terminale per il Gnl nel Land oltre a quello di Lubmin. “Penso che sia la questione più importante da spiegare”, ha sottolineato l'esponente della Spd, secondo cui si devono affrontare anche le sfide per l'ambiente e il turismo poste rappresentate dal progetto per Ruegen. (Geb)