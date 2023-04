Egitto-Italia: premier Madbouly riceve ambasciatore Quaroni, focus su progetti settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, ha ricevuto al Cairo l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, alla presenza del segretario generale della Federazione delle Camere di commercio, Alaa Ezz. Lo ha riferito il portavoce della presidenza del Consiglio dei ministri egiziano, Nader Saad, secondo il quale durante il colloquio l’ambasciatore Quaroni ha annunciato che una delle più grandi aziende italiane operanti nel settore agricolo “ha in programma di investire in Egitto”. Nel corso dell’incontro, Madbouly ha espresso la volontà dell’Egitto di rafforzare le relazioni bilaterali con l’Italia in diversi ambiti e ha espresso la sua soddisfazione “per gli sviluppi positivi registrati negli ultimi mesi”, soprattutto alla luce della visita del ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, che lo scorso marzo si è recato nel Paese delle piramidi accompagnato da una delegazione del settore privato. (segue) (Cae)