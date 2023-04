© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato ufficialmente un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore complessivo di 325 milioni di dollari. In una nota, il dipartimento della Difesa Usa ha precisato che le nuove forniture includono nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars, proiettili di artiglieria e mezzi corazzati. (Was)