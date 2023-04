Usa-Sudan: Casa Bianca, funzionari a Khartum in contatto con i vertici delle parti in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari degli Stati Uniti presenti in Sudan hanno stabilito un "contatto diretto" con le dirigenze dell'esercito regolare e delle Forze di supporto rapido (Rsf), chiedendo loro di rispettare un cessate il fuoco immediato. Lo ha detto ai giornalisti l'addetto stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, dopo che spari continuano a sentirsi a Khartum dalle 18, ora alla quale entrava in vigore una tregua di 24 ore formalmente accettata da entrambe le parti in conflitto. "Alti funzionari statunitensi sono in contatto diretto con la leadership delle Forze armate sudanesi e delle Rsf, e li esortiamo a dialogare senza indugio", ha detto la portavoce, affermando che le continue operazioni militari stanno “sconsideratamente mettendo in pericolo il popolo sudanese, i diplomatici e gli operatori umanitari”. Da sabato, giorno nel quale sono iniziati i violenti scontri a Khartum ed in altre località del Sudan, si registrano almeno 270 morti e 2.600 feriti. Fra questi si contano anche il capo della missione umanitaria Ue in Sudan Wim Fransen, ferito negli scontri, e l'ambasciatore dell'Ue Aidan O'Hara, aggredito e derubato in casa sua a Khartum. (Was)