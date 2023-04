Rifiuti: Marotta (Avs), in piazza contro scelta sbagliata, no a inceneritore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza contro una scelta sbagliata. I rifiuti si devono innanzitutto ridurre, riciclare, trattare e non incenerire producendo sostanze inquinanti. Così il capogruppo Avs in consiglio regionale, Claudio Marotta che oggi pomeriggio, a Roma, ha partecipato alla manifestazione promossa da associazioni e comitati contro la creazione di un termovalorizzatore. "Oggi siamo di nuovo al fianco di Legambiente, Cgil e degli amministratori della Provincia di Roma. Insieme al gruppo parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra per ribadire il nostro No all'inceneritore. Perché è una scelta che guarda al passato e rischia di ipotecare il futuro del territorio. Chi ha a cuore il destino delle nostre comunità locali, deve ascoltare l'appello che sale da questa piazza", conclude.(Com)