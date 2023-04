Venezuela: tribunale Usa condanna a oltre 15 anni di carcere ex tesoriere Guillen, fu "l'infermiera di Chavez"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale degli Stati Uniti ha condannato l'ex tesoriere nazionale del Venezuela, Claudia Diaz Guillén, e suo marito, Adrian Velásquez, a 15 anni di carcere e tre anni di libertà vigilata per riciclaggio di denaro. Lo riferiscono i media locali. Il giudice William Dimitrouleas ha ordinato a Guillén, che è stata anche infermiera del defunto presidente Hugo Chávez, di restituire 136 milioni di dollari, mentre entrambi i condannati dovranno pagare una multa di 75mila dollari per i crimini commessi. La pena è inferiore a quella richiesta dalla Procura, che aveva chiesto 23 anni di carcere per Díaz Guillén e 19 per Velázquez Figueroa. Guillen, ex funzionaria di governo venezuelano che ha assistito l'ex presidente Hugo Chavez durante la convalescenza precedente la morte, è stata estradata dalla Spagna negli Usa a maggio dello scorso anno, al termine di un processo. Finita nel mirino della giustizia venezuelana con la morte di Chavez e l'ascesa al potere di Nicolas Maduro, "l'infermiera di Chavez" è stata più volte citata dai media spagnoli per l'alto stile di vita da lei tenuto. Il suo caso è stato deferito ad un tribunale della Florida, davanti al quale ha dovuto rispondere di diverse accuse - soprattutto reati finanziari - collegate a una trama criminale che rimonta al magnate delle comunicazioni Raul Gorrin, proprietario di "Globovision" e considerato vicino al "chavismo". (Vec)