Vaticano: incontro bilatelare con il governo italiano in vista del Giubileo del 2025

- Questo pomeriggio si è svolto un incontro bilaterale tra lo Stato italiano e la Santa Sede sul prossimo Giubileo del 2025. Insieme al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, erano presenti per la parte italiana il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il ministro dell'Interno, il ministro dell'Economia e delle finanze, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il ministro della Cultura, il ministro della Salute, il ministro del Turismo, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, il presidente della Regione Lazio, e il sindaco di Roma e commissario straordinario di governo per il Giubileo. Con loro l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede. Per la Santa Sede erano presenti il segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin, monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione - con il sotto segretario del Dicastero - il sostituto della Segreteria di Stato, il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, l'Assessore per gli Affari generali, insieme al vice segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, con il direttore delle Infrastrutture e servizi e il vice-direttore dei Servizi di sicurezza e protezione civile. "Nel corso dell'incontro durato circa un'ora e mezza – si legge in una nota della sala stampa vaticana - le parti hanno espresso gratitudine per la collaborazione tra l'Italia e la Santa Sede e attesa per un evento che potrà dare un contributo spirituale e culturale alla città di Roma e al Paese. Nel concludere l'incontro si è evidenziata la necessità di ulteriori momenti di scambio per seguire l'andamento dei lavori, volti a favorire un'adeguata accoglienza a quanti, pellegrini e fedeli, raggiungeranno la città in occasione dell'Anno giubilare". (Civ)