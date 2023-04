Brasile: cooperazione istituzionale e riforme, Lula crea il Consiglio della federazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha istituito il Consiglio della federazione, un organo collegiale formato da rappresentanti dei governo degli stati e dei municipi finalizzato a "promuovere la cooperazione istituzionale nella gestione delle politiche pubbliche". Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale "il Consiglio della federazione, nel rispetto dell'autonomia e della diversità delle entità federate, amplia la partecipazione di sindaci e governatori al processo decisionale delle politiche pubbliche e delle riforme", ha affermato il ministro delle Relazioni istituzionali, Alexandre Padilha. "Il Consiglio lavorerà per promuovere "l'articolazione, la negoziazione e l'accordo su strategie e azioni di interessi prioritari comuni, in vista di uno sviluppo economico sostenibile e della riduzione delle disuguaglianze sociali e regionali", ha concluso.(Brb)